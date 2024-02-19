 
«  
  »

Затримка західної допомоги Україні сприяла розгортанню наступу РФ одночасно на трьох напрямках, — ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, зараз російські війська проводять щонайменше три наступальні операції:

  • уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп’янська та Лиману
  • в Авдіївці та навколо неї
  • поблизу Роботиного, на заході Запорізької області.

Зазначається, що після виведення українських військ з Авдіївки та подальших заяв РФ про контроль над усім містом експерти ISW та кілька українських і західних джерел оцінили, що затримки з західною безпековою допомогою, а саме артилерійськими боєприпасами та критично важливими системами протиповітряної оборони, завадили українським військам оборонятися від наступу РФ в Авдіївці.

«Критична нестача українського обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги США змусили українські війська розміщуватися по всьому фронту, що, ймовірно, спонукало російські сили використовувати ситуацію та розпочати обмежені наступальні операції за межами району Авдіївки», — йдеться у звіті.

На думку аналітиків, ці російські наступальні дії, ймовірно, завадять українським силам підготувати особовий склад і техніку для поновлення контрнаступальних операцій. Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як за це виступають деякі західні держави та аналітики.

19 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  