АТЕШ: РФ перекидає сотні одиниць згорілої техніки з Авдіївки на утилізацію у Маріуполь

Російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

Про це повідомляє Telegram партизанського руху АТЕШ.

«Наші агенти цілий день спостерігали нескінченний потік колон з транспортних тягачів, які, ймовірно, везли згорілу техніку з Авдіївки на утилізацію десь у Маріуполі», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колони супроводжувалися цивільними автомобілями ФСБ Росії. На тягачах були ЗІЛи, КАМАЗи, БМП, БТР та танки.

«Примітно, що якщо наші агенти змогли підрахувати близько п’яти сотень техніки, що згоріла, то скільки залишилося в місті й в полях під Авдіївкою, можна тільки здогадуватися. Якщо судити по прибутті такої купи металобрухту, то ми відзначаємо просто жахливі втрати всіх РФ при штурмі, який характеризувався проривом «на м’ясі та металі», — наголосили в АТЕШ.