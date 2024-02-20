 
«  
  »

«Це є неприйнятним»: Україна звернулась до Єврокомісії щодо блокади українсько-польського кордону

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі «Європейській правді».

«Ми поінформували Європейську комісію щодо ситуації на українсько-польському кордоні, зокрема створення перешкод для пасажирських перевезень. Це є неприйнятним», сказала вона.

Стефанишина також нагадала, що 20 лютого у Брюсселі з ініціативи української сторони відбудеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції.

«Очікуємо на чітку реакцію європейських партнерів на  блокування кордону та відновлення громадського порядку на кордоні», — прокоментувала вона.

20 февраля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  