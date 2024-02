Японія виділить понад 12 мільярдів доларів для України: понад третина суми надійде до кінця місяця Трамп пов’язав смерть Навального з проблемами у США » “Колосальні” та “приголомшливі” втрати Росії: західні ЗМІ коментують захоплення РФ Авдіївки Ціною “неймовірних” втрат, Росія захопила Авдіївку та підняла у зруйнованому місті свій прапор, одночасно намагаючись продовжити наступ на захід. Про це пишуть західні ЗМІ 17 та 18 лютого. “Авдіївка була захоплена росіянами в суботу [17 лютого] після найжахливіших і найруйнівніших боїв дворічної війни”, — зазначає The New York Times. “Врешті-решт, перевага Росії у вогневій та живій силі переважила українські сили за багато місяців, хоча Росія зазнала приголомшливої кількості втрат”. За повідомленням бригадного генерала Олександра Тарнавського, оприлюдненим у неділю, 18 лютого, на його сторінці в мережі “Телеграм”, “з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали: особового складу – 47 186 осіб

танки – 364

артилерійські системи – 248

бойові бронемашини – 748

літаки – 5”. Видання Newsweek також назвало втрати Росії “приголомшливими” й зазначило: “Взяття Авдіївки – це приз для Москви як символічний, так і стратегічний. Це дозволить Росії розширити свої логістичні операції та може прокласти шлях до інших важливих населених пунктів далі на захід”. “Падіння Авдіївки – найбільше досягнення Росії з моменту захоплення міста Бахмут у травні 2023 року”, — зазначило агентство Reuters. Видання Business Insider назвало ціну, яку заплатила Росія за взяття Авдіївки “колосальною”, й так прокоментувало дані українського командування щодо російських втрат у місті: “Українські цифри не вдалося перевірити, але про готовність Кремля жертвувати людьми та технікою у сумнозвісних штурмах “м’ясними хвилями”, залишивши поле битви в Авдіївці всіяним замерзлими російськими трупами, широко повідомлялося”. The New York Times цитує військового аналітика Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сета Джонса, який cхарактеризував російську тактику в Авдіївці, як “хрестоматійну каральну кампанію, яку вони організували в Чечні, Сирії, Україні та навіть в Афганістані”. “Це розраховано [на те], щоб підвищити витрати суспільства за продовження опору та змусити супротивника та його населення здатися”. Видання звертає увагу, що з 30 000 цивільних жителів Авдіївки близько 900 залишалися в місті, а перевірених даних щодо кількості загиблих військових та цивільних наразі немає. “Десятки інтерв’ю, проведені за останні два роки, показують, що причини, з яких цивільні особи залишаються в зонах бойових дій є досить складними”, — зауважує The New York Times. Тим часом мережа CNN розповідає про намагання росіян просунутися на захід від Авдіївки та готуватися до наступу на інших ділянках фронту. Коментуючи повідомлення про великі втрати Росії в Авдіївці, CNN зазначає: “Хоча це неможливо підтвердити, офіційні особи США раніше заявляли, що росіяни зазнали великих втрат через погану тактику. Але російський спосіб ведення війни давно полягав у тому, щоб посилати в бій тисячі людей, попри втрати, і їхній резерв військової сили набагато більший, ніж в українців”.