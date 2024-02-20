Септики «Топас 10» от «ЛОС-Маркет» и их преимущества

Септик – важный элемент любого жилого участка. Такая система очистки сточных вод буквально незаменима, если вы хотите жить комфортно. Одна из известных компаний, предлагающих качественные септики – это «ЛОС-Маркет», в каталоге – только надежные и эффективные товары. Рассказываем о достоинствах, которые сделали эту фирму надежным партнером, а также о септиках «Топас 10».

Достоинства септиков «Топас 10»

Качественный септик Топас 10 – это автономная канализация, которая выполняет глубокую очистку. В ней не накапливаются стоки, а перерабатываются. На выходе получается прозрачная вода без запаха, очищенная на 98%. Откачивать содержимое не требуется – не понадобится вызывать ассенизаторов.

Для работы оборудования нужно электричество, однако расходуется энергия экономно. Если питание отключается, «Топас 10» начинает работать в режиме классического септика. Оборудование изготовлено из полипропилена с ребрами жесткости. В числе преимуществ:

высокий уровень прочности, максимум устойчивости к деформациям;

небольшой вес;

полная водонепроницаемость, нет нужды в дополнительной герметизации;

стойкость к коррозии, воздействию влаги.

Срок службы станции составляет не меньше 50 лет.

Какими преимуществами обладает «ЛОС-Маркет»

«ЛОС-Маркет» – это гарантия качества. Предлагаемые септики производятся с применением современных технологий и материалов. Каждое изделие проходит строгий контроль.

Септики, которые предлагает Лосмаркет, спроектированы с учетом запросов клиентов, для них характерна максимальная простота монтажа. Конструкцию удобно транспортировать, легко устанавливать, что позволяет свести к минимуму затрачиваемые усилия и время.

Стоит упомянуть и экологическую безопасность. Каждая автономная канализация эффективно очищает сточные воды и соответствует существующим нормам.

В числе плюсов и обширный ассортимент – есть септики разной емкости, что позволяет подобрать оптимальное решение под свои условия.

В «ЛОС-Маркет» всегда готовы оказать поддержку и проконсультировать клиентов. Здесь помогут подобрать подходящий вариант, ответят на вопросы, предоставят необходимые рекомендации по эксплуатации.

На всю продукцию предоставляется гарантия – даже если будут какие-то сложности, то их оперативно устранят. Цены оптимальные, что позволяет получить высококачественные товары и сэкономить. Если возникнут вопросы, то задать их можно по телефону или в онлайн-чате.