Хочу вести свою рубрику

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні на €630 млн «Це є неприйнятним»: Україна звернулась до Єврокомісії щодо блокади українсько-польського кордону » Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Російські окупанти здійснюють атаки на 8 ключових напрямках, а ЗСУ знищили ще 1230 військових РФ Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 404 950 (+1230)

танків ‒ 6503 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 12 268 (+36)

артилерійських систем – 9773 (+40)

РСЗВ – 988 (+2)

засобів ППО ‒ 675 (+1)

літаків – 338 (+2)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61)

крилатих ракет ‒ 1902 (+3)

кораблів/катерів ‒ 25 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 805 (+38)

спеціальної техніки ‒ 1551 (+6)