Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 404 950 (+1230)
- танків ‒ 6503 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 12 268 (+36)
- артилерійських систем – 9773 (+40)
- РСЗВ – 988 (+2)
- засобів ППО ‒ 675 (+1)
- літаків – 338 (+2)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61)
- крилатих ракет ‒ 1902 (+3)
- кораблів/катерів ‒ 25 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 805 (+38)
- спеціальної техніки ‒ 1551 (+6)
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