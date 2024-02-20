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Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 20.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 404 950 (+1230)
  • танків ‒ 6503 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 12 268 (+36)
  • артилерійських систем – 9773 (+40)
  • РСЗВ – 988 (+2)
  • засобів ППО ‒ 675 (+1)
  • літаків – 338 (+2)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61)
  • крилатих ракет ‒ 1902 (+3)
  • кораблів/катерів ‒ 25 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 805 (+38)
  • спеціальної техніки ‒ 1551 (+6)
20 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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