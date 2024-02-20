У Палаті представників США представили ще один проект закону про допомогу Україні

У Палаті представників США представили змінену версію пакета заходів щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також забезпечення безпеки кордонів, який був представлений минулого тижня.

Про це повідомляє The Hill.

Республіканець Браян Фітцпатрік і демократ Джаред Голден закликають своїх колег підтримати альтернативну версію законопроєкту про іноземну допомогу і наполягають на терміновому наданні допомоги Україні.

«За два роки, що минули з моменту вторгнення Росії в Україну під час найнахабнішої кампанії територіальної агресії в Європі з часів Другої світової війни, підтримка Америкою молодої української демократії була двопартійним консенсусом у Конгресі», — пишуть Фіцпатрік і Голден у листі, направленому до Палати представників у повному складі.

«Але зараз, коли ми пишемо, становище України під загрозою. У її борців за свободу закінчуються боєприпаси, і вони відступають зі сходу, прокладаючи шлях для подальшого просування Росії. Це прямий результат безвихідної ситуації в Конгресі», — підкреслили він.

Депутати заявили, що США може відвернутися від українського народу, який «десятками тисяч б’ється і вмирає, щоб зберегти свою демократію і суверенітет. Вони довели, що, маючи американську зброю і боєприпаси, вони можуть перемогти в цій боротьбі. Ми знаємо, що без них вони можуть зазнати поразки».