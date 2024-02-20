В Естонії викрили гібридну операцію спецслужб РФ: затримано 10 людей

Про це повідомляє ЕRR.

З грудня по лютий естонська поліція затримала 10 людей, яких підозрюють у роботі на спецслужби Росії. Зокрема, вона виявила підозрюваних у псуванні легкових авто міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса та журналіста порталу Delfi Андрія Шумакова.

«Естонія успішно припинила гібридну операцію російських спецслужб на нашій території», — написала прем’єр-міністерка країни Кая Каллас.

Держпрокурор Трійну Олев повідомила, серед затриманих є громадяни Естонії, Росії та люди з подвійним громадянством. За свої діяння вони отримували гроші.

Також зазначено, згідно з підозрою, фігуранти знали, що діють за дорученням спецслужб Росії.

«Здебільшого вербували через групу в соцмережах, але були серед затриманих і жителі Росії, яких завербували в РФ. Були замовлення на конкретні пам’ятники. Частині планів ми запобігли, були в цих людей наміри розбити ще кілька автомобілів. Велика частина затриманих була і раніше знайома поліції. Не виключаємо, що кількість підозрюваних може збільшитися», — розповів гендиректор поліції Марго Паллосон.

У прокуратурі повідомили, що мета такої операції — «посіяти страх і створити напруженість в естонському суспільстві».

Відповідно до версії слідства, підозрювані мали різні ролі. Деякі з осіб, які діяли за завданням спецслужб РФ, збирали інформацію для підготовки правопорушень, а деякі — були виконавцями.

Водночас естонські правоохоронці стверджують, що затриманим доручили розбити машини очільника МВС, журналіста Delfi, а також осквернити меморіали країни.