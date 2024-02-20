Японія виділить понад 12 мільярдів доларів для України: понад третина суми надійде до кінця місяця

Японія надасть України фінансову допомогу на 12,1 мільярда доларів. Грант на 4,7 мільярда доларів надійде до кінця цього місяця.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, включно з оголошеним та реалізованим обсягом. Це, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця цього місяця», — заявив Шмигаль.

Одночасно з цим, прем’єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною.