ЗСУ відбили низку атак окупантів на 8 напрямках

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаударів по населених пунктах Харківської області, таким як Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, 6 разів атакував наші підрозділи в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 14 атак окупантів в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворожого авіаційного удару зазнав Нью-Йорк Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку окупантів.

На Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався здійснити наступ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмів.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.