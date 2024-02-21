«Армія дронів»: у 2023 році законтрактовано понад 300 тис. дронів

Про це написав віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у колонці для УП.

«Завдяки тому, що українські виробники змогли масштабувати виробництво, а держава виділила історичний бюджет на дрони – 40 мільярдів гривень, у 2023 році в межах проєкту «Армія дронів» законтрактували більш ніж 300 тисяч БПЛА. З них 90% – дрони українського виробництва», — розповів міністр.

За його словами, закупівлі окремих груп дронів зросли в сотні разів у порівнянні з 2022 роком. Під час першого року повномасштабного вторгнення РФ було закуплено 500 FPV-камікадзе, а в 2023-му – близько 100 тис.

Федоров зауважує, що кількість закуплених літаків-камікадзе з дальнім діапазоном, які здатні літати на сотні кілометрів, збільшилася в 50 разів. Він акцентує, що майже 90% БПЛА, які вражають російські об’єкти в Чорному морі й долітають до Білгорода чи Петербурга, були закуплені в межах проєкту «Армія дронів».

Також у 80 разів збільшилася кількість закуплених багаторазових коптерів: вони протягом ночі можуть здійснити до 10 вильотів та знищити десятки одиниць техніки ворога. Було закуплено в 70 разів більше «Мавіків», що допомагають українським військовим розвідувати ворожі території.