Перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16 у США до літа

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Національної гвардії штату Аризона.

Як розповіла речниця Нацгвардії капітан Ерін Генніган, ця група пілотів почала навчання в середині жовтня на базі 162-го винищувального авіакрила в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.

Очікується, що всі пілоти завершать підготовку в період із травня до серпня, хоча точний графік залежить від прогресу програми.

Минулого літа коаліція країн на чолі з Данією почала тренувати українських пілотів на літаках США. Нідерланди, Данія та Норвегія зобов’язалися надати Україні літаки F-16 після закінчення програми навчання. США також зобов’язалися схвалити передачу літаків, щойно навчання буде завершено.