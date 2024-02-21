Помер Герой України, дисидент Степан Хмара

У віці 86 років помер Герой України, дисидент і народний депутат кількох скликань Верховної Ради Степан Хмара.

Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара.

“Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли й навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну й українців. Він рвав свою душу і серце за неї.І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю…”, – написала вона.

Довідка. Степан Ількович Хмара народився 12 жовтня 1937 р. у селі Боб’ятин Львівської області. Вищу освіту здобув у тоді Львівському медичному інституті за фахом стоматолога. У 1972 році брав участь у випуску підпільного журналу “Український вісник” та займався поширенням самвидаву.

Хмару засуджували до 7 років позбавлення волі та 5 років посилання за статтею “антирадянська агітація та пропаганда”. Заслання Степан Хмара відбував у Пермській області. Вийшовши у 1987 на волю, він брав активну участь у відтворенні української Гельсінської групи.

Степан Хмара та група його прихильників створили Українську консервативну республіканську партію (УКРП), головою якої він і був обраний. 15 грудня 2001 року УКРП саморозпускається.

Активний учасник Помаранчевої революції 2004 року. Хмара автор книг “Етноцид українців у СРСР” та “Генеральний погром”.