Росіяни готові до нового наступу на Авдіївському напрямку, нова ціль – Ласточкине – “Третя штурмова”

Російські війська на Авдіївському напрямку мають достатньо сил, щоб продовжити наступ далі, а основним напрямком нового удару окупантів на сьогодні є Ласточкине.

Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

“У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити”, – написав він у Telegram

За словами Жоріна, зараз “Третя штурмова” разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. “Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні – Ласточкине”, – повідомив він.

“Ми чітко усвідомлюємо, що в самому місті пі**ри мають достатньо сил для подальшого наступу”, – додав заступник командира 3 ОШБр.

Як йдеться у статті The New York Times, після захоплення Авдіївки Донецької області російська армія пішла у наступ на п’ятьох напрямках – Марʼїнському, Бахмутському, Авдіївському, а також біля Роботиного та Кремінної.