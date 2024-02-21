США створюють коаліцію для боротьби з російською дезінформацією в Африці

США шукає союзників у нову коаліцію з обміну розвідданими, щоб викривати та протидіяти дезінформаційним операціям, які підтримує російська держава.

Про це пише Politico.

Головний американський дипломат із дезінформації говорить, що він особливо зосереджений і стурбований тим, як глобальна пропагандистська павутина Москви огортає Африку.

«Ми знаходимося у фазі інформаційної війни на африканському континенті і в усьому світі, де Кремль вважає, що вони можуть отримати вигоду від проведення цих операцій», — заявив спеціальний посланник США до Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту Джеймс Рубін в інтерв’ю після Мюнхенської конференції з безпеки.

Коментарі з’явилися відразу після того, як минулого тижня держава перервала кампанію російських спецслужб, які виявили, що вони підтримують нову дезінформаційну групу, яка отримала назву «Африканська ініціатива», з метою поширення необґрунтованих тверджень про американські ініціативи в галузі охорони здоров’я та інших антизахідних оповідань серед мільйонів людей.

Подібні кампанії дезінформації, які підтримує Кремль, викликали тривогу у світовому розвідувальному співтоваристві, і Рубін назвав це однією з причин, через яку Сполучені Штати та їхні союзники починають власний скоординований контрнаступ.