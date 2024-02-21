Уряд Литви схвалив закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Про це інформує Delfi.

Зокрема, йдеться про контрольно-пропускні пункти на литовсько-білоруському кордоні «Райгардас» і «Лаворишкес». Зазначається, що вони будуть закриті з 1 березня 2024 року.

При цьому наголошується, що через ці пункти пропуску не зможуть переміщатися ні пішоходи, ні транспорт.

Так, з весни буде обмежено рух пішоходів і велосипедистів через КПП у «Медінінкай» і «Шальчінінкай».

Уряд Литви також погодився поступово зменшувати кількість дозволів на перевезення пасажирів автобусами — як білоруським, так і литовським перевізникам, обмежити посадку і висадку пасажирів на залізничній станції «Кена».