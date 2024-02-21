В ракеті КНДР, якою Росія била по Україні, сотні деталей з Європи та США

Британська дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR), дослідивши 290 компонентів залишків балістичної ракети, яку Північна Корея передала Росії для удару по Україні, виявила, що сотні з них — виробництва європейських та американських компаній — «Європейська правда» з посиланням на CNN

CAR безпосередньо дослідив 290 компонентів із залишків північнокорейської балістичної ракети, знайдених у січні в Харкові. 75% цих компонентів були розроблені й продані компаніями, зареєстрованими у США.

Ще 16% компонентів, знайдених у ракеті, були пов’язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, і 9% – з компаніями, зареєстрованими в Азії. Більшість цих компонентів стосувались навігаційної системи ракети.

Дані британської дослідницької групи, як пише CNN, є «першим публічним підтвердженням того, що Північна Корея покладається на іноземні технології для розробки своєї ракетної програми».

У звіті CAR ідеться, що виявлені компоненти можуть бути пов’язані з 26 компаніями зі штаб-квартирами у США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та на Тайвані. Доказів того, що йшлось про прямі поставки, немає: ймовірно, КНДР закупила західні компоненти через посередників, ухиляючись від санкцій.

Також у звіті наголошується, що виявлені західні компоненти були виготовлені між 2021-2023 роками. Це дозволило аналітикам CAR припустити, що північнокорейська ракета, якою РФ ударила по Україні в січні, «не могла бути зібрана раніше березня 2023 року».