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За добу війни в Україні РФ втратила 1130 військових

Про це 21 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 21.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 406 080 (+1130)
  • танків ‒ 6516 (+13)
  • бойових броньованих машин ‒ 12 338 (+70)
  • артилерійських систем – 9826 (+53)
  • РСЗВ – 992 (+4)
  • засобів ППО ‒ 678 (+3)
  • літаків – 338 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39)
  • крилатих ракет ‒ 1903 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 25 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 861 (+56)
  • спеціальної техніки ‒ 1558 (+7)
21 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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