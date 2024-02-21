Застрелився пропагандист і військовий, який розповів про втрати РФ в Авдіївці В ракеті КНДР, якою Росія била по Україні, сотні деталей з Європи та США » За добу війни в Україні РФ втратила 1130 військових Українські військові протягом минулої доби відбили атаки ворога на 8 напрямках. Натомість на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. Російська армія втратила 1130 бійців Про це 21 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 406 080 (+1130)

танків ‒ 6516 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 12 338 (+70)

артилерійських систем – 9826 (+53)

РСЗВ – 992 (+4)

засобів ППО ‒ 678 (+3)

літаків – 338 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39)

крилатих ракет ‒ 1903 (+1)

кораблів/катерів ‒ 25 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 861 (+56)

спеціальної техніки ‒ 1558 (+7)