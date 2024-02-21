За добу війни в Україні РФ втратила 1130 військових

Про це 21 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 406 080 (+1130)
- танків ‒ 6516 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 12 338 (+70)
- артилерійських систем – 9826 (+53)
- РСЗВ – 992 (+4)
- засобів ППО ‒ 678 (+3)
- літаків – 338 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39)
- крилатих ракет ‒ 1903 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 25 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 861 (+56)
- спеціальної техніки ‒ 1558 (+7)
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