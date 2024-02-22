ЄС готується зняти санкції зі співзасновника «Яндекса»

Держави Європейського Союзу погодили виключення трьох людей із санкційного списку після 15 березня, серед них – співзасновник російського інтернет-гіганта «Яндекс» Аркадій Волож — Reuters і STT

Аркадій Волож потрапив під санкції ЄС через розв’язану Росією війну в Україні в червні 2022 року. Причиною стало те, що його компанія працює у галузі, що стала джерелом доходів для російського уряду.

Але минулого року росіянин назвав війну Росії в Україні «варварською» і попросив ЄС зняти з нього санкції.

Також Волож має намір розірвати зв’язки з російським бізнесом «Яндекса» після того, як на початку лютого консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV.

Сам Волож володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст, хоча не має права голосу в компанії.