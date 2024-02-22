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1160 військових: втрати Росії за добу війни в Україні

Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Українські захисники відбили атаки РФ на 8 напрямках та знищили 1160 окупантів

Про це 22 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 22.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 407 240 (+1160)
  • танків ‒ 6523 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 12 373 (+35)
  • артилерійських систем – 9867 (+41)
  • РСЗВ – 997 (+5)
  • засобів ППО ‒ 680 (+2)
  • літаків – 339 (+1)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36)
  • крилатих ракет ‒ 1903 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 25 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 924 (+63)
  • спеціальної техніки ‒ 1566 (+8)
22 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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