У Раді розглянуть збільшення зарплат військових до 200 тис. грн ЄС готується зняти санкції зі співзасновника «Яндекса» » 1160 військових: втрати Росії за добу війни в Україні Поділитися: Фото: GeneralStaff.ua Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Українські захисники відбили атаки РФ на 8 напрямках та знищили 1160 окупантів Про це 22 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 407 240 (+1160)

танків ‒ 6523 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 12 373 (+35)

артилерійських систем – 9867 (+41)

РСЗВ – 997 (+5)

засобів ППО ‒ 680 (+2)

літаків – 339 (+1)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36)

крилатих ракет ‒ 1903 (+0)

кораблів/катерів ‒ 25 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 924 (+63)

спеціальної техніки ‒ 1566 (+8)