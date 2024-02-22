Британія оголосила про надання Україні ще 200 ракет Brimstone

В уряді Великої Британії анонсували постачання Україні ще 200 ракет класу «поверхня-поверхня» або «повітря-поверхня» Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України — «Європейська правда» з посиланням на міністра оборони Гранта Шаппса під час виступу у британському парламенті

«Сьогодні я можу оголосити про новий пакет з 200 протитанкових ракет Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України».

Він нагадав, що ці ракети вже мали значний вплив на поле бою в ході війни РФ проти України.

«В одному випадку завдяки їм російські війська відступили після спроби форсувати річку», – додав Шаппс.