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Британія оголосила про надання Україні ще 200 ракет Brimstone

В уряді Великої Британії анонсували постачання Україні ще 200 ракет класу «поверхня-поверхня» або «повітря-поверхня» Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України —  «Європейська правда» з посиланням на міністра оборони Гранта Шаппса під час виступу у британському парламенті

«Сьогодні я можу оголосити про новий пакет з 200 протитанкових ракет Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України».

Він нагадав, що ці ракети вже мали значний вплив на поле бою в ході війни РФ проти України.

«В одному випадку завдяки їм російські війська відступили після спроби форсувати річку», – додав Шаппс.

22 февраля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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