Данія надає Україні новий пакет військової допомоги України на 1,7 мільярда крон (247,4 млн доларів)

Про це повідомила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції, пише Ekstra Bladet.

«Данія ухвалила ще один пакет допомоги для України та відправляє дуже чіткий сигнал про те, що її підтримка непохитна», — сказала Фредеріксен.

Що входить у новий пакет допомоги від Данії

На сайті Міноборони Данії зазначається, що у межах нової допомоги Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Їх доставлять в Україну протягом кількох місяців.

Данія також передасть:

ракети для систем протиповітряної оборони ,

, техніку для розмінування,

безпілотники.

Ще пакет міститиме радари, комунікаційні прилади та обладнання для дронів від данських компаній.

Окрім того, на брифінгу було відзначено, що перша данська партія винищувачів F-16 надійде в Україну влітку 2024 року.