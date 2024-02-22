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На телефонах членів оборонного комітету Європарламенту виявили шпигунські програми

Європейський парламент попросив членів підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на наявність шпигунського програмного забезпечення після того, як на двох пристроях були виявлені сліди злому —  Politico

ІТ-служба Європарламенту повідомила, що членів і співробітників підкомітету з питань безпеки і оборони атакували атаковані програмним забезпеченням для спостереження.

Проблему виявили під час планової перевірки пристроїв на предмет кібербезпеки, тож причина, з якої на телефони могли встановити шкідливу програму, наразі незрозуміла.

«У даному геополітичному контексті і з огляду на характер справ, якими займається підкомітет з питань безпеки і оборони, особлива увага приділяється пристроям членів цього підкомітету і персоналу, який підтримує його роботу», – прокоментувала заступниця речника Європарламенту Дельфіна Колард.

Інцидент стався на тлі підготовки Європарламенту до ймовірного іноземного втручання та кібератак під час виборів у червні цього року.

22 февраля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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