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Окупанти перекидають техніку та підрозділи з-під Авдіївки на інші ділянки фронту

Заступник командира Третьої штурмової бригади повідомив, що армія РФ почала перекидати вцілілі підрозділи та техніку з-під Авдіївки на інші напрямки — заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в Telegram

«На Авдіївському напрямку станом на сьогодні все в цілому очевидно — будуть просуватись, наскільки у них вистачить сил та в залежності від того, хто з них виживе».

За словами Жоріна, складна ситуація очікується і на інших напрямках, адже росіяни почали перекидати з Авдіївки вцілілі підрозділи на інші ділянки фронту. Зокрема на Півдні та Харківському напрямку.

22 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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