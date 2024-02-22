При обшуках у ексголови обласної ВЛК знайшли майже мільйон доларів

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії в одній з квартир у Києві виявили майже 1 мільйон доларів США — «Суспільне» з посиланням на джерела у правоохоронних органах

Зазначається, що обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень, а Деснянський районний суд Чернігова вже відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Наразі відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року, зазначає видання.

«Українська правда» звернулася за офіційним коментарем до пресслужби СБУ.