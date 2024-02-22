Путін уже наступного тижня планує «відконсервувати» ще один конфлікт

Путін уже наступного тижня планує «відконсервувати» ще один конфлікт, аби відтягнути увагу від України і під вибори отримати хоч якусь «перемогу». Зокрема, на 28-го лютого у Придністровʼї заплановано проведення з’їзду так званих депутатів усіх рівнів, в рамках якого планується звернення до Москви щодо приєднання регіону до РФ.

Цей захід відбуватиметься за день до звернення Путіна до Федеральних зборів. Не виключено, що в тексті може бути зафіксовано намір до чергової «анексії». За інформацію молдавських ЗМІ, нещодавно у Тирасполі був організований протест проти так званого економічного тиску з боку Республіки Молдова, пише deschide.

Колишній «керівник» Державної служби зв’язку та інформації невизнаного Придністров’я Геннадій Чорба вважає, що протест спрямований на те, щоб показати, що мешканці Придністров’я налаштовані проти Кишинева. «Саме звідси і нещодавня заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Москва не дозволить страждати своїм громадянам у Придністров’ї», – зазначив він.

Чорба також закликав всіх так званих депутатів регіону не допустити ухвалення рішення, яке дасть Путіну «законний привід завдати удару по території Молдови, включаючи Придністров’я, під будь-яким приводом».