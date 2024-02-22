СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту

Кіберфахівці Служби безпеки викрили на Миколаївщині ще одного інформатора спецслужб рф, який збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря.

Серед пріоритетних «цілей» ворога були військові кораблі ЗСУ і напрямки їхнього переміщення морськими та річковими маршрутами.

Також фігуранта цікавили координати сухопутних підрозділів українських захисників, у тому числі тих, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонської області.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки ракетно-дронових атак на прифронтову частину півдня України.

Але співробітники СБУ своєчасно нейтралізували таку загрозу. У результаті контрдиверсійних заходів російського інформатора викрили на початковому етапі його розвідувально-підривної діяльності.

Це дозволило убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його у власному помешканні.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року.

У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої неодноразові дописи на підтримку агресивної війни проти України.

Після відпрацювання ворожих завдань фігурант «звітував» у месенджері представнику однієї з російських спецслужб.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувальної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.