Сили оборони відбили атаки РФ на 8 напрямках, на фронті відбулося 64 боєзіткнення

В зоні відповідальності ОСУВ «Північ», на Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця», на Куп’янському напрямку, ворог здійснив 3 спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 6 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія», на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса», на Херсонському напрямку, Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів російських окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 4 спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.