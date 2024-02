У Бундестазі проголосували проти постачання Україні ракет Taurus Іспанські спецслужби переконані, що за вбивством пілота Мі-8 стоїть Москва » США предупредили союзников о возможной угрозе их спутникам По данным издания, в Вашингтоне считают, что Россия может запустить оружие в космос уже в этом году США предупредили европейских союзников, а также Китай и Индию о возможной угрозе их спутникам со стороны разработанного Россией оружия. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, в Вашингтоне считают, что Россия может запустить оружие в космос уже в этом году, но допускают, что это может быть муляж. Два собеседника газеты рассказали, что президент России Владимир Путин может рассматривать нарушение работы спутников как новое средство сдерживания, даже если это создаст риски для российских аппаратов. Как отмечает The New York Times, разведывательные ведомства США расходятся в своей оценке того, что произойдет дальше.