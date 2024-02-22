У Раді розглянуть збільшення зарплат військових до 200 тис. грн

Відповідний документ зареєстровано на сайті парламенту.

Нині його опрацьовують у комітеті.

Нардеп від «Слуги Народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський заявив LIGA.net, що підвищення зарплат військових розглянуть, імовірно, після ухвалення законопроєкту про мобілізацію в другому читанні.

«Є законопроєкт про мотивацію Романа Костенка. Він є у нас в комітеті. Документ для того, щоб мотивувати людей, які будуть на першій лінії, щоб отримували достойну заробітну платню – до 200 тис. грн. Цей законопроєкт ми подали. Зараз він поки не розглядається, наразі – законопроєкт про мобілізацію. Ми будемо його розглядати, найімовірніше, після мобілізації», – сказав він.

За його словами, на необхідності підвищити зарплату військових, які вже два роки «на нулі», наголошував і президент Зеленський. Нардеп зазначив, що підтримує президента, але не знає, де на це підвищення братимуть кошти.