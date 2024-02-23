КНДР поставила Росії 1,5 млн боєприпасів виробництва 1970-1980-х років, — ГУР

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, половина північнокорейських боєприпасів не спрацьовує, а решту снарядів потрібно перевіряти чи відновлювати перед застосуванням.

«На сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР уже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребують перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки. В чому тут вигода для Північної Кореї? Вона віддає старе, просить наростити виробництво у себе і просить взамін певні технології, зокрема ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс», — розповів Скібіцький.

Він також підтвердив, що ворог використовує у війні ракети виробництва КНДР. Заступник начальника ГУР наголосив, що така балістична ракета несе великий заряд — більше пів тонни.

«Дуже складно виявити, що саме запускають: КН-23 чи це «Іскандер», але, тим не менш, характеристики балістичні. Єдине, що ми чітко знаємо, що за розмірами ракети різні. І по-друге, корейська ракета новіша в розробці, тому що, найімовірніше, за основу було взято російську розробку «Іскандер», — аргументував він.

Водночас окупанти, згідно з оцінкою ГУР, пообіцяли надати додаткові технології, щоб Північна Корея удосконалювала озброєння.

«Але це ще раз підтверджує, що в РФ недостатньо виробничих потужностей для швидкого потужного нарощування виробництва ракетного зброєю. Якби це було так, вони не зверталися б до Північної Кореї», — підкреслив Скібіцький.