Прогноз погоди на вихідні 24–25 лютого: весна близько!

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних в Україні буде типовою напередодні весни — хмарною, із плюсовою температурою та невеликими дощами. Нічні морози затримаються лише на сході країни.

Погода в суботу 24 лютого

Субота буде хмарною із проясненнями, дощі пройдуть лише у Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях (в Ужгородському районі — до 20,4 мм).

У західних, центральних , південних і північних областях стовпчики термометрів піднімуться до +9…+12 °С (уночі — до +1…+3 °С). На сході повітря прогріється до +4…+7 °С, уночі очікується температура близько 0 °С.

Погода в неділю 25 лютого

У неділю небо над Україною також буде затягнуте хмарами, але сонце вряди-годи крізь них пробиватиметься. Опадів синоптики не прогнозують.

На сході та північному сході середня денна температура становитиме +4…+7 °С, уночі — близько 0 °С. На півночі термометри покажуть близько +7…+9 °С (уночі — +2…+4 °С), на півдні, у центрі та на північному заході — +10…+12 °С (уночі — +3…+6 °С), на заході — +11…+14 °С (уночі — +6…+8 °С). Погода поки не стабілізувалася і на вулиці може відчуватися холодніше, тому не поспішайте переходити на весняний гардероб.

Погода в понеділок 26 лютого

Новий тиждень розпочнеться зі змінної хмарності без опадів, лише на заході подекуди можливі незначні дощі. Найпрохолодніше буде в Сумській, Луганській і Харківській областях — усього +2…+4 °С (уночі — -2…-4 °С). У центрі країни очікується +5…+7 °С (уночі — +2…+4 °С). У південних регіонах України стовпчики термометрів удень піднімуться до +7…+10 °С (уночі — до +3 °С), а в західних областях погода на початку тижня потішить +12…+14 °С (уночі — +6…+8 °С).

Увага, знову можливі підтоплення!

Через нестабільну температуру та вихід річок із берегів 22–27 лютого затопить деякі дороги у Шосткінському районі Сумської області та в Ніжинському, Чернігівському, Корюківському й Новгород-Сіверському районах Чернігівщини. Також транспортне сполучення може бути порушено поблизу сіл, розташованих уздовж річок Сож і Дніпро у Чернігівському районі Чернігівської області.

Народні прикмети та вірування

Якщо до 24 лютого розквітали проліски, наші предки вже не чекали на серйозні морози та снігопади. Спів дроздів цього дня обіцяв швидке та значне потепління.

Ясна погода 25 лютого віщувала спекотне сонячне літо, а яскраві зірки — врожайний рік. Багато птахів на верхівках дерев цього дня вважалися головною прикметою теплої та ранньої весни.