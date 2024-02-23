Данія оголосила про підписання безпекової угоди з Україною Питання членства України в ЄС записано в пріоритетах польського головування в Євросоюзі – Дуда » Рада ухвалила закон про прозорість місцевого самоврядування Рада ухвалила важливий закон про прозорість місцевого самоврядування в цілому, автором якого став народний депутат Роман Лозинський Про це повідомила Галина Васильченко, яка є співавтором закону, у фейсбук. Що передбачає закон: публікація відеозаписів сесій і постійних комісій місцевих рад (після завершення воєнного стану онлайн-трансляція);

архів записів засідань публічно зберігається 5+ років;

доповіді на засіданнях рад тільки українською мовою;

обов’язкова публікація проєктів порядків денних засідань постійних комісій та результатів поіменного голосування;

інформація щодо об’єктів права власності громад оприлюднюється у формі відкритих даних (це дозволить інвесторам знаходити у громаді об’єкти для капіталовкладень);

регулярну інвентаризацію майна громади. Закон поступового набирає чинності – це відбудеться через 3 місяці з дня його оприлюднення.