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Рада ухвалила закон про прозорість місцевого самоврядування

Про це повідомила Галина Васильченко, яка є співавтором закону, у фейсбук.

Що передбачає закон:

  • публікація відеозаписів сесій і постійних комісій місцевих рад (після завершення воєнного стану онлайн-трансляція);
  • архів записів засідань публічно зберігається 5+ років;
  • доповіді на засіданнях рад тільки українською мовою;
  • обов’язкова публікація проєктів порядків денних засідань постійних комісій та результатів поіменного голосування;
  • інформація щодо об’єктів права власності громад оприлюднюється у формі відкритих даних (це дозволить інвесторам знаходити у громаді об’єкти для капіталовкладень);
  • регулярну інвентаризацію майна громади.

Закон поступового набирає чинності – це відбудеться через 3 місяці з дня його оприлюднення.

23 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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