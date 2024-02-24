Британська розвідка оцінила втрати РФ за два роки повномасштабного вторгнення

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну у 2022 році. Це щонайменше 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), а також принаймні 100 000 військових.

«За два роки конфлікту втрати Росії збігаються — а в багатьох випадках і перевищують — ті, що становили її початкову силу», — вважають у розвідці.

За даними Великої Британії, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

«Мобілізація, виробництво та відновлення запасів означають, що втрати були компенсовані. Російські сили в Україні тепер численніші, ніж на початку війни. Тепер вони можуть підтримувати атаки вздовж фронту і проводити стратегію атриції проти українських сил», — йдеться у повідомленні.