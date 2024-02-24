До України прибули закордонні лідери: президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та глави урядів Італії, Канади та Бельгії

Сьогодні, 24 лютого, у другу річницю російського повномасштабного вторгнення до України прибула президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

Так, про візит фон дер Ляєн стало відомо із її допису в соцмережі X.

“У Києві, щоб відзначити річницю 2-го року війни Росії проти України. І щоб вшанувати надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною”, — написала вона.

Про візит прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та прем’єр-міністр Бельгії Александра Де Кроо пише італіське видання ANSA.

“Мелоні прибула до столиці тим же потягом, в якому їхали президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, який є головою Ради ЄС, і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Поїздку офіційно оголосили лише зараз з міркувань безпеки”, – пише видання.

Зазначається, що Мелоні з Києва проведе відеоконференцію G7, на якій також виступить президент України Володимир Зеленський.