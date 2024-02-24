На Херсонщині збито російський літак Су-34, який запустив ракети по Україні

Про це повідомило «Радіо Свобода».

Як зазначає видання, «очевидці публікують відео з місця падіння літака».

І додає, що за непідтвердженими даними, його було збито.

Телеграм-канал Кримський вітер повідомляє, що російський Су-34 після пуску ракети по українських містах зник з екранів радарів. Це нібито сталося «на висоті 2000 м над Генічеським районом».

Згодом там додали: «До місця падіння літака поїхало щонайменше 4 пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги».

Відзначимо, що натяк на збиття винищувача зробили Сили оборони півдня у своєму дописі в телеграм. Вони повідомили про авіаобстріл території України, і додали, що «доля літака з’ясовується».