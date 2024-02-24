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Польська прокуратура оголосила про підозру фермеру за розміщення під час протесту на тракторі плаката проросійським гаслом

Про це повідомляє пресслужба Окружної прокуратури міста Глівіце.

За даними прокуратури, 20 лютого близько 15:00 співробітники поліції, які забезпечували охорону загальнопольського протесту фермерів у Гожичах, затримали водія трактора через те, що на передній частині його транспортного засобу був прикріплений банер з рукописним написом «Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими правителями», а на лонжероні був розміщений прапор СРСР.

Правоохоронці встановили особу водія трактора, підготували фото- й відеодокументацію, склали протокол огляду, а також вилучили банер і прапор.

У прокуратурі зазначили, що чоловіка підозрюють у пропаганді ідеології, яка закликає до застосування насильства з метою впливу на політичне або соціальне життя, демонстрації прапора, транспаранта зі змістом такої ідеології.

За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до трьох років.

Провадження у справі триває. Наразі прокурор, оцінивши зібрані докази, прийматиме рішення про подальші дії.

24 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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