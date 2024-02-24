Українські спецслужби атакували Новолипецький металургійний комбінат у Росії

Про це пишуть «РБК-Україна«, NV i Lb.ua із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Новолипецький металургійний комбінат — один із найбільших металургійних комбінатів Росії. Він працює на військово-промисловий комплекс РФ і виконує велику кількість державних замовлень.

Метал із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо.

В українських спецслужбах додають, що безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об’єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.

Власником ураженого комбінату є наближений до Володимира Путіна російський олігарх Володимир Лісін.

Спершу про пожежу писав телеграм-канал «База».

За словами очевидців, перед пожежею в небі чули звук БПЛА, що пролітає, і потім пролунали вибухи.

За інформацією «Бази», на НЛМК горить відкритий склад вугілля. Удар припав по коксохімічному цеху, де розташовані холодильні установки. Попередньо ніхто не постраждав, але дані уточнюються.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ відзначає, що, на думку фахівців, вибух може перешкодити роботі заводу мінімум на місяць.

Очільник Липецької області Ігор Артамонов заявив, що «відбулося загоряння в одному із цехів НЛМК. Вогонь загашений, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня».

Також він зазначив, що, за не підтвердженою спецслужбами інформацією, причиною займання стало падіння літального апарату.

Згодом він додав, що «схожі новини надходять і з сусідніх регіонів».