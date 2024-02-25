На Таврійському напрямку тривають запеклі бої – Тарнавський

В операційній зоні ОСУВ “Таврія” українські воїни продовжують ведення оборонної операції та стримують штурмові дії росіян. Тривають запеклі бої.

Про це повідомив командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський.

Так, за даними командувача, протягом минулої доби ворог завдав 32 авіаційні та 6 ракетних ударів, вчинив 59 бойових зіткнень, 951 артобстріл та 93 удари дронами-камікадзе.

“Загальні втрати агресора становили: у живій силі – 284 особи, в озброєнні та військовій техніці – 22 одиниці, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 9 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 6 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 212 ворожі БпЛА різних типів”, – повідомив Тарнавський.

Він додав, окрім цього, ще чотирьох російських окупантів взяли в полон.