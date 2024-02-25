США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів

У заяві очільника Пентагона Ллойда Остіна йдеться про те, що США, Британія та їхні союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів — заява Остіна, опублікована Пентагоном

Пряма мова: «…військові США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів та Нової Зеландії завдали ударів по військових об’єктах на підконтрольних хуситам територіях Ємену».

У заяві зазначається, що сили коаліції завдали ударів по восьми об’єктах, серед яких були підземні склади зброї, ракетні бази, комплекси БпЛА, систем ППО, радарів і гелікоптер.

Уточнюється, що «удари були завдані з метою подальшого підриву і послаблення можливостей підтримуваного Іраном ополчення Хуті здійснювати дестабілізуючі і безрозсудні напади на американські і міжнародні судна, що прямують через Червоне море, Баб-ель-Мандебську протоку і Аденську затоку».

«Сполучені Штати без вагань вживатимуть заходів, якщо це буде необхідно, щоб захистити життя і вільний потік торгівлі на одному з найбільш важливих водних шляхів у світі.