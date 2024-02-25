У 2023 році Україна в 42 рази збільшила виробництво мінометних мін

Однією з причин затримок у розгортані масового виробництва є світовий дефіцит пороху, який крім українських виробників, також зачепив й іноземні компанії.

У зв’язку зі світовими подіями постачальники повідомили про безпрецедентний попит і очікувану глобальну нестачу пороху, а тому значно збільшили ціни.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, кількість компаній, які були залучені до виробництва 82-мм мін зросла з 2 до 20.

Як раніше заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін:

Ще 6 місяців тому в Україні, наприклад, для 82-ї міни було 2 постачальники корпусів. На сьогодні — понад 20. Це значить, що ще 18 компаній знайшли можливість переключити своє ливарне виробництво на виробництво корпусів мінометних мін, – заявив Камишін.

Як повідомляв “Мілітарний” раніше, компанія “Українська бронетехніка” розкрила деякі деталі, щодо темпів виробництва мінометних мін та самих мінометів.

120-мм міни виробництва підприємства “Українська бронетехніка”. 2023 рік. Фото зі сторінки українського підприємства

Для збільшення темпів виробництва оборонної продукції підприємство намагається максимально залучати до роботи всіх, хто доступний на ринку праці.