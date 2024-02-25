У 2023 році Україна в 42 рази збільшила виробництво мінометних мін

Однією з причин затримок у розгортані масового виробництва є світовий дефіцит пороху, який крім українських виробників, також зачепив й іноземні компанії.
У зв’язку зі світовими подіями постачальники повідомили про безпрецедентний попит і очікувану глобальну нестачу пороху, а тому значно збільшили ціни.
Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, кількість компаній, які були залучені до виробництва 82-мм мін зросла з 2 до 20.
Як раніше заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін:
Ще 6 місяців тому в Україні, наприклад, для 82-ї міни було 2 постачальники корпусів. На сьогодні — понад 20. Це значить, що ще 18 компаній знайшли можливість переключити своє ливарне виробництво на виробництво корпусів мінометних мін, – заявив Камишін.
Як повідомляв “Мілітарний” раніше, компанія “Українська бронетехніка” розкрила деякі деталі, щодо темпів виробництва мінометних мін та самих мінометів.
Для збільшення темпів виробництва оборонної продукції підприємство намагається максимально залучати до роботи всіх, хто доступний на ринку праці.
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