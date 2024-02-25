Українські дрони працюватимуть на основі ШІ

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Метою цього меморандуму є підсилення українських оборонних технологій, впровадження ШІ в БПЛА українського виробництва.

«Це ще один результат конференції щодо спільного виробництва озброєнь, які відбулися в Україні, а також у Вашингтоні минулого року. Зараз активно працюємо з європейськими країнами, шукаємо партнерів, розробляємо та озброюємося», — зазначив Єрмак.

Він додав, що попереду ще низка масштабних конференцій такого масштабу, на яких будуть присутні спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Прікер, а також міністр оборони США Ллойд Остін, виробники та інші знакові люди.