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Українські дрони працюватимуть на основі ШІ

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Метою цього меморандуму є підсилення українських оборонних технологій, впровадження ШІ в БПЛА українського виробництва.

«Це ще один результат конференції щодо спільного виробництва озброєнь, які відбулися в Україні, а також у Вашингтоні минулого року. Зараз активно працюємо з європейськими країнами, шукаємо партнерів, розробляємо та озброюємося», — зазначив Єрмак.
Він додав, що попереду ще низка масштабних конференцій такого масштабу, на яких будуть присутні спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Прікер, а також міністр оборони США Ллойд Остін, виробники та інші знакові люди.
«Ми готуємо багато сюрпризів», — пообіцяв керівник ОП, зазначивши, що Helsing – це німецька компанія, яка розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології.

Єрмак пояснив, що компанія Helsing є партнером Rheinmetall з 2022 року, а також співпрацюватиме з Федеральним міністерством оборони Німеччини. В Україні компанія працює з 2022 року.

«Ми повинні бути на крок попереду в технологічній війні. І чітко розуміти задачі, які стоять перед нами. ШІ у сучасній війні — це необхідність», — наголосив він.

25 февраля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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