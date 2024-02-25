Умєров заявив, що Україна має потужний план на 2024 рік, який дасть результати

Про це він заявив на форумі «Україна. Рік 2024».

Умєров наголосив, що війна Росії проти України — це війна, де багато чого відбувається вперше.

«Ця війна вперше з такою кількістю ракет запущених проти мирних міст. Від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад 8 тис. ракет, і це війна, в якій вперше збили ті самі «Кинжали».

Це війна, в які вперше знищують потужний флот ворога дронами. Це взагалі перша війна дронів. І ми вчимося адаптуємось відповідно до реалій. Ми створюємо Сили безпілотних систем, відповідний указ нещодавно підписав президент. Зараз міністерство оборони формуватиме політику і створюватиме Сили безпілотних систем спільно з генштабом», — сказав міністр.

Він також підкреслив, що це перша війна «зі смартфонами в руках». Війна, де окрім конвенційних засобів, Україна щодня бореться у гібридні інформаційній війні. Це перша війна з такою швидкістю оприлюднення інформації і сотнями тисяч джерел комунікації, анонімними джерелами, безпрецедентної пропаганди і інформаційних атак, додав Умєров.

«Наша зброя в інформаційній війні — це правда», — наголосив міністр.

Він розповів, на яких питаннях була зосереджена команда міністерства оборони протягом останніх місяців.