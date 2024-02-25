На Таврійському напрямку тривають запеклі бої – Тарнавський » Зеленський: Україна втратила 31 тисячу військових, Росія — 180 тисяч Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Києві вперше повідомив про втрати ЗСУ у війні. Він назвав цифру — 31 тисяча загиблих. Президент зазначив, що інформація про начебто загибель 100 або 300 тисяч українських військових, яку поширюють в Росії і США, не відповідає дійсності. За словами Зеленського, це дуже чутлива інформація, але він вирішив назвати реальні дані. «31 тисяча українських військових загинули у цій війні…Але кожна втрата — це великі втрати для нас», — заявив він. При цьому Зеленський відмовився назвати кількість поранених і зниклих безвісти бійців ЗСУ. Що стосується російської армії, то, за словами Зеленського, тут втрати складають 180 тисяч загиблих. Разом з пораненими втрати РФ складають 500 тисяч поранених. Слід зауважити, що втрати росіян, які наводить щоденно український генштаб, відрізняються від озвучених Зеленським. Станом на 25 лютого генштаб нарахував, що Росія втратила 409 тисяч військових. У січні 2024 року очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що звернувся до президента Зеленського з пропозицією розсекретити дані стосовно втрат України у війні. За словами депутата, президент тоді ще не ухвалив остаточного рішення. Після цього в інтерв’ю американському телеканалу Fox News президент Зеленський заявив: «Якщо порівнювати кількість загиблих військових, то Росія втрачає п’ять солдатів на кожного вбитого українського захисника».