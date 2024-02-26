Фіцо заявив, що окремі країни НАТО нібито обговорюють можливість відправлення своїх військових до України

Про це він розповів за підсумками зустрічі з коаліцією перед самітом європейських лідерів у Парижі з питання підтримки України, повідомляє Pravda.

Словацький прем’єр підкреслив, що його країна не робитиме цього, однак поважатиме рішення держав, які згодяться відправити свої війська в Україну.

«Жоден солдат зі Словаччини не поїде в Україну», — наголосив Фіцо.

Він розповів, що деякі країни НАТО і ЄС допускають можливість відправлення військових Альянсу в Україні після укладання двосторонньої угоди між ними та Києвом. Однак завдання, які військові мають виконувати в Україні, є невідомими, адже, як зазначив Фіцо, такі матеріали засекречені.