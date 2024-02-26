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Фінансист Джейкоб Ротшильд помер у віці 87 років

Фінансист Джейкоб Ротшильд помер у віці 87 років

Британський фінансист Джейкоб Ротшильд помер у віці 87 років, йдеться в повідомленні благодійного фонду Rothschild Foundation у соціальній мережі X.

Ротшильд, який належав до відомої династії банкірів і мав титул лорда, у 1988-2019 роках був головою ради директорів фонду RIT Capital Partners, а в 1985-1991 роках очолював раду піклувальників Лондонської національної галереї.

Його буде поховано за іудейськими звичаями в рамках невеликої сімейної церемонії, повідомила його сім’я агентству PA.

Причини смерті не уточнюють.

26 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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