Кулеба просить Європу заборонити експорт боєприпасів будь-кому, крім України

У зв’язку з гострою нестачею боєприпасів в українській армії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів із європейських країн в інші країни, окрім України — Дмитро Кулеба в інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), повідомляє «Європейська правда»

«Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну.

Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи».

Голова МЗС сказав, що наголошує на нестачі боєприпасів у розмовах із партнерами: «Я скаржуся на брак боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами. Вони всі про це знають і припустилися помилок, які визнають».

«Вони занадто пізно вирішили нарощувати власне виробництво, підписувати довгострокові контракти та вводити в експлуатацію нові виробничі лінії. На жаль, ми зараз розплачуємося за ці помилки», – пояснив Кулеба.