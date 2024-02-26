Латвія вимагає заборонити експорт російського зерна в ЄС та замінити його українським

Латвія на законодавчому рівні заборонила імпорт російського зерна, та вимагає вжити подібні заходи та ввести санкції проти російського експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні, оскільки вся така продукція може бути замінена товарами з України.

Про це в понеділок у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із сільського господарства й рибальства заявив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе.

«Ми все ще просимо поширити на російське зерно та продовольчі товари європейські санкції. Латвія Ухвалила національне законодавство, яке захищає нас від російського імпорту до Латвійської Республіки. Це не вражає транзит до третіх країн, у тому числі до інших країн ЄС. Але з минулого четверга наш парламент (Латвії- ред.) ухвалив заборону на російське зерно та на імпорт продовольства в Латвійську Республіку», — підкреслив Армандс Краузе.

«Все, що імпортується з Росії, може імпортуватися з України. І таким чином ми підтримаємо Україну, а не допомагатиме Росії підгодовувати її машину війни», — додав латвійський міністр.