Макрон прийме в Парижі два десятки союзників України: готують «ривок підтримки»

У Парижі за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона 26 лютого зберуться близько двадцяти глав держав і урядів, щоб підштовхнути підтримку України — «Європейська правда» з посиланням на Le Figaro

На зустрічі у Єлисейському палаці буде присутня переважна більшість європейських лідерів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда, а також прем’єр-міністри близько 15 країн ЄС.

Також у ній візьмуть участь представники США та Канади і глава британської дипломатії Девід Кемерон.

Очікується, що в режимі відеоконференції виступить президент Володимир Зеленський.

Видання підкреслює, що переговори в Парижі пройдуть у той час, коли американська підтримка все ще заблокована в Конгресі. Тож Макрон закличе Європу до «колективного ривка» проти Росії, відзначає видання.

Також під час зустрічі планують обговорити зростання кількості кібер- та інформаційних атак з боку РФ.

У Єлисейському палаці підкреслили, що метою переговорів є «мобілізація і вивчення всіх засобів ефективної підтримки України».

«Йдеться про те, щоб… підтвердити, що ми не втомилися, і що ми сповнені рішучості перемогти російську агресію. Ми хочемо надіслати чіткий сигнал Путіну, що він не переможе в Україні», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що хоч нових оголошень про надання допомоги не планують, учасники зустрічі шукатимуть шляхи, як «діяти краще і рішучіше», в той час як Київ заявив у неділю, що половина обіцяної західної зброї надходить із запізненням.