Тарнавський: ЗСУ посилюють оборону в районі Авдіївки, зокрема західніше міста

Українські військові посилюють оборону на Авдіївському напрямі. Зокрема, йдеться про оборону населених пунктів, розташованих на захід від Авдіївки.

Про це повідомляє Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського.

«На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат», — розповів він.

Атаки ворога

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» противник нарощує кількість авіаударів (за минулу добу — 45) та штурмових дій (72 бойові зіткнення — найбільше за останні два тижні). Також агресор вчинив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе.

«Лише на Мар’їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під Авдіївкою — 25, на Запоріжжі — 6», — додав генерал.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

По всій операційній зоні ОСУВ «Таврія» загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за вчора склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них — саме на Донеччині та під Авдіївкою.

Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, 2 артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога.